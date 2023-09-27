Ülkeye yasa dışı giren şüpheliden 695 bin TL'lik malzeme çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde durdurulan bir araçta değerli taşlar eski paralar ve kol saatleri olmak üzere 695 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malkara ilçesi Haliç Mahallesinde durdurulan yabancı uyruklu M.M. isimli şahsın yaşa dışı yollardan ülkeye giriş yapmış olduğunun tespit edilmesi üzerine şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet değerli taş ölçüm cihazı, 119 adet taş ve obje, 29 adet eski para, 1 adet yılan derisi, 1 adet sahte kimlik, 6 adet kolye, 25 adet kol saati, 9 adet kalem, 10 bin 430 Euro nakit para ele geçirildi. Malzemelerinin yaklaşık piyasa değerinin 695 bin TL. olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.