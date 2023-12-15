Ülkü Demiray'a 2023 Emine Işınsu Roman Ödülü verildi

2023 Emine Işınsu Roman Ödülü ‘Cümbezin Kızı’ eseriyle yazar Ülke Demiray’a verildi.

A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda Emine Işınsu Roman Ödülü Töreni ve Paneli gerçekleştirildi. Türk edebiyatında roman ve oyun yazarı olarak eserler yazan Emine Işınsu Öksüz adına verilen ödülü, Ülkü Demiray ‘Cümbezin Kızı’ adlı romanıyla kazandı. Ülkü Demiray’a ödülünü Emine Işınsu’nun eşi ve Tertip Komitesi Başkanı Prof. Dr. İskender Öksüz takdim etti. Törene Prof. Dr. İlber Ortaylı da katılım sağladı.

“Tanınmış olmadığınız için yayınlamıyorlar eserlerinizİ”

Prof. Dr. İskender Öksüz, törende yaptığı konuşmada, Emine Işınsu Roman Ödülü’nün Türk edebiyatına yeni soluklar kazandırmak, yeni yazarları takdim etmek ve öne çıkarmak için konulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Şimdi iş ararken bir problemden bahsedilir. İş veren tecrübeli eleman istiyor ama tecrübe edinmeniz için işe girmeniz lazım. Tecrübeli olmadığınız için işe giremiyorsunuz, işe giremediğiniz için tecrübeli olamıyorsunuz. Yazarlıkta biraz böyle. Tanınmış olmadığınız için yayınlamıyorlar eserlerinizi, eserleriniz yayınlanmadığı için tanınamıyorsunuz. Bunu kırmak temel hedeflerimizden biri. Işınsu bu maksatla Töre Dergisi zamanında Dündar Taşer armağanı adı altında roman yarışması düzenlemişti. Bilahare tiyatro eseri yarışması da düzenledi ve şimdi isimlerini bildiğiniz bazı yazarlar o yarışmaların sonucunda kamuoyuna çıktı.”

“Şiir bilmeyen insanlar en edebi milletlerin yavrusu da olsa dil bilmezler”

Emine Işınsu ile tanışıklıklarının 1960 yıllarının sonunda başladığını dile getiren Prof. Dr. İlber Ortaylı ise yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Çok baş edilmez bir organizatördü. Mutlaka istediğini yapar, sonuca varır. Ben tanıdığım da iki küçük çocuğu olan çok genç bir anneydi. Bir şeye dikkat ettim artık kaybolmakta olan bir nesle mensuptu. Çok mütevazı görünüyordu, öyleydi. Çok sıradan bilgili biri gibi gösteriyordu kendisini halbuki çok derindi. Son derece de sakin bir insan gibi görebilirdiniz, ortalama zekalı. Çok derin duyguluydu ve inanılamayacak kadar da zarif. Türkçesi muhteşemdi. Türkçeyi romanla ve şiirle öğrendiği belli. Şiirle dil öğrenmeyen insan kabadır. Her milletten de olsa kaba konuşur. Şiir bilmeyen insanlar en edebi milletlerin yavrusu da olsa dil bilmezler.”

Törenin sonunda Emine Işınsu’nun eşi Prof. Dr. İskender Öksüz tarafından Ülkü Demiray’a ödülü takdim edildi.