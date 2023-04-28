Ülkü Ocağı Milletvekili adaylarına eşlik etmeye devam ediyor

14 Mayıs’ta yapılacak olan 28.Dönem Milletvekili seçimlerine az bir zaman kala Milletvekili adaylarının saha çalışmaları da hızlandı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 3.Bölge adayları da saha çalışmaları hız vererek devam ediyor.

Silivri Ülkü Ocağı başkanı Özgür Bedel ve Ocak yöneticileri, Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özel ve diğer adayların saha çalışmalarına eşlik ediyor.

Milletvekili adayı Mehmet Ali Özel, ilçe genelinde birçok kurum ve kuruluşu ziyaretinde vatandaşlarla sohbet ederek Türk Bayrağı hediye ediyor.