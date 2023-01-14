Ülkü Ocağında eğitim seminerleri devam ediyor
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Silivri Şubesi, üyelerine yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerlerine ara vermeden devam ediyor.
Silivri Ülkü Ocakları, son olarak “Yeni Medya Araçları ve Dezenformasyon, Algı Yönetimi" konulu seminerini gerçekleştirdi. Ülkü ocakları il başkan yardımcısı Erhan Özkök tarafından verilen seminere Ocak üyeleri yoğun ilgi gösterirken Silivri Ocak Başkanı Özgür Bedel, eğitim ve bilgilendirme seminerlerinin devam edeceğini belirtti.