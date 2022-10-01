Ülkü Ocakları 'Bağımlılıkla ile mücadelede' kararlı

Proje ile ilgili konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak uyuşturucu, alkol ve tütün bağımlılığına karşı kararlı mücadelemizi sürdürürken, istikbalimizin teminatı olan Türk gençliğinin kişisel ve sosyal gelişimine tehdit oluşturan ekran bağımlılığı ile mücadele projemizi hayata geçiriyoruz. Dünyada yapılan araştırmalar bilgisayar, cep telefonu, tablet, televizyon gibi akıllı ekranların aşırı ve kontrolsüz kullanımının ekran bağımlılığına neden olduğunu ve bunun sonucunda da kişiye fiziksel ve ruhsal yönden ciddi zararlar verdiğini ortaya koymuştur. Ülkü Ocakları olarak; Türk Gençliğini ve ailelerimizi ekran bağımlılığı konusunda bilgilendirerek; kişiye ve topluma verdiği zararı en aza indirmek istiyoruz. Teknolojinin akılcı ve faydalı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz ekran bağımlılığı testi ile gençlerimiz kendilerini bu konuda ölçebilecek ve sonuçlarına göre verilen tavsiyelerden faydalanabilecekler. Ekran bağımlılığı ile mücadele testine ulkuocaklari.org.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Bu vesile ile Türk Gençliğini ekran bağımlısı olmadan teknolojiyi etkin ve verimli kullanmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu