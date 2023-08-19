Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde 2 yıldır İl Ocak Başkanlığı görevini yürüten Gülahmet Türk’ün yerine Mehmet Saltık getirildi.

Görevi Türk’ten devralan Saltık yaptığı açıklamada, "Türk ve İslam bayrağının hizmetkarı olmaktan daha büyük bir makam ve mevkii düşünülemez. Mekanın ve zamanın ehemmiyeti yoktur. Yeni görevimizde de aynı şuur ve aşk ile Ülkücü Hareket’in bir neferi olarak mücadelemizi sürdüreceğimi bildirmekten mutluluk duyarım. Davamızı ve bayrağımızı hakkettiği yerlere taşımak ve ulaştırmak için teşkilatlarımızın her kademesiyle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Kutlu dergahımız Ülkü Ocakları vatanına ve ülküsüne sevdalı evlatlarının bulunduğu bir yuvadır. Bizler Bursa’daki gençlerimizi bu ruh ve anlayışla ülkeye yararlı birer ülkücü olmaları için elimizden geleni yapacağız. Bize bu görevi layık gören genel başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım beye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.