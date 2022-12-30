Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Ateş silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş iş yerinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını yitirdi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 sokakta bulunan iş yerinden çıktığı anda motosikletli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Sinan Ateş hayatını kaybetti. Saat 14.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda, Ateş başından vurulurken, arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, olay yerinde kalp masajı yapılan Ateş, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan motosikletli şahsın yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışma başlattı.

“En az 9-10 el silah sesi duyduk”

Saldırının iş yerinin karşısında olduğunu ve silah sesleri Melike Tekin, “Çalıştığımız sırada silah sesi duyduk akabinde ikinci kez duyduk. Sonrasında ardı ardına silah sesi duymaya başladık. Korktuğumuz için dışarı çıkamadık. En az 9-10 el silah sesi duyduk, fazlası da olabilir. Duyduğuma göre, burada bir restoranın önünde silah sesi ile iki kişinin vurulduğu, biri ölmüş diğeri de ağır yaralanmış. Çok korktuk. İş yerimizin önünde adeta ‘Teksas’ gibi can güvenliğimiz yok” ifadelerine yer verdi.

“Saldıran tek kişiydi”

Olay anında bir apartmanın bahçesinde peyzaj çalışması yapan iş makinesi operatörü Ahmet Karaca, “Çalışma esnasında silah seslerini duyunca makinenin üstünden atlayıp yere kapandım. Birbirlerine sürekli ateş ettiler. Saldıran tek kişiydi, saldırıya uğrayanlar iki kişiydi. Birisi yerde yaralı yatıyordu. Sonrasında apartmana kaçtım” diye konuştu.