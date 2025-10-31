Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde çatıdan hasat: 'Her yer üretim alanına dönüşebilir'

Ülkü Ocakları, çevre bilincini ve sürdürülebilir üretimi teşvik eden örnek bir çalışmaya imza attı. Genel Merkez binasının çatısında yetiştirilen safran bitkilerinin hasadı, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldırım, “Balkonlardan teraslara, bahçelerden şehir içi alanlara kadar her yer birer permakültür alanına dönüşebilir” diyerek gençlere üretim çağrısında bulundu.

Çatıdan toprağa, kentte üretim mümkün

Ülkü Ocakları Genel Merkezinin terasında yapılan çalışma, şehir yaşamında tarıma yeniden dikkat çekti. Yıldırım, açan mor safran çiçekleriyle yapılan hasadı paylaşarak, “Permakültür sadece köylerde değil, şehirlerde de uygulanabilir. Az alan, çok bilinçle büyük üretim demektir” ifadelerini kullandı. Çalışmayla birlikte, kent merkezlerinde bile sürdürülebilir üretimin mümkün olduğu vurgulandı.

Yıldırım: “Gençler toprağa dokunmayı öğrenmeli”

Gençleri doğayla yeniden buluşturmayı amaçlayan projede Yıldırım, “Üretimin kıymetini bilmek, toprağa dokunmanın huzurunu yaşamak ve doğayla uyumlu bir gelecek kurmak artık zorunluluk. Bu bilinçle hareket eden her birey, hem kendi yaşamına hem ülkesine katkı sağlar” dedi.

“Yeşil vatan en büyük hazinemizdir”

Genel Başkan Yıldırım, paylaşımında “Yeşil vatanımız en büyük hazinemizdir. Toprağa emek veren, geleceğe umut eker” ifadelerine yer verdi. Proje, şehirlerdeki betonlaşmaya karşı farkındalık oluşturmayı ve genç kuşaklarda çevreye duyarlı üretim alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Ülkü Ocakları’nın bu çalışması, kentlerde çevre dostu üretim modellerine ilham verirken, küçük adımların büyük bir fark yaratabileceğini bir kez daha ortaya koydu.