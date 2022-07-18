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Ülkü Ocakları haritası NFT oldu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilen 'Denizlerdeki Misak-ı Millimiz' adlı harita, NFT (Nitelikli Fikri Tapu) şeklinde düzenlendi.

Ülkü Ocakları haritası NFT oldu
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaretinde MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından "Denizlerdeki Misak-ı Millimiz" adlı bir harita hediye edilmişti. Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan Girit ve 12 Adaları da kapsayan bu haritaya ilişkin Yunanistan Başbakanı Miçotakis başta olmak üzere birçok Yunan yetkili açıklamalarda bulunmuştu. O harita blokzincir ağında NFT şeklinde düzenlenerek kalıcı hale getirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile NFT olarak düzenlenen Ülkü Ocakları haritasını Metamask cüzdan adresini #ÜlküOcaklarıHaritası etiketiyle yorum olarak yazan bin 522 kişiye hediye edeceklerini duyurdu. Bin 522 kişiye hediye edilmesinin amacının ise Türk milletinin bin 522’den beri gelen tarih şuurunu göstermek olduğunu açıkladı.

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İHA
Editör

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