Ülkü Ocakları'ndan Blokzincir Akademisi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, tüm Türk dünyasına seslenecekleri 'dijitalde birlik' söylemi ile başlattığı Blokzincir Akademisi'nin eğitimlerine başladı.

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  • 24.04.2022 15:10
  • Güncelleme: 24.04.2022 16:20
Ülkü Ocakları'ndan Blokzincir Akademisi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, tüm Türk dünyasına seslenecekleri ’dijitalde birlik’ söylemi ile başlattığı Blokzincir Akademisi’nin eğitimlerine başladı.

Blokzincir Akademisi için başvuruları internet sitesi üzerinden kabul eden Ülkü Ocakları, on bine yaklaşan başvuru içerisinden 160 kişiyi seçerek Blokzincir Akademisi şümulünde beş adet çalışma grubu oluşturdu. Siber Güvenlik, Blokzincir Geliştirme, Dijital Varlıklar, Blokzincir Hukuku, VR&AR&Metaevren alanlarından oluşan beş çalışma grubundaki katılımcılara Blokzincir Akademisi’nde uzman kadrolar tarafından alanlarıyla ilgili temel kavramlar öğretilecek. Daha sonra bu temel kavramlar ile oluşturulacak projelerin mesleklerinde nasıl kullanılabileceği kullanım senaryoları üzerinden gösterilecek. Eğitim bitiminde katılımcıların daha nitelikli bir iş gücüne sahip olması ve istihdam edilmesi üzerinde çalışılacak.

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Oluşturulan çalışma gruplarına yaklaşık 4 ay süren bir eğitim verilmesinin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan eğitim portalında katılımcılar için sertifikalı sınavlar düzenlenecek. Katılımcıların bilgi düzeylerinin değerlendirileceği bu sınavlar sonucunda katılımcılar platform üzerinden sertifikalarını NFT olarak alarak kalıcı olarak saklayabilecek. Blokzincir Akademisi eğitimleri sonucunda sertifika almaya hak kazanan katılımcılar ile üretim safhasına geçilerek katılımcıların gruplar halinde kendi alanıyla ilgili prototip ürünlerini geliştirmesi sağlanacak. Bu ürünlerin belirli bir test grubunda kullanımının analiz edilmesinin ardından gruplar arası ürün geliştirme safhasına geçilecek. Son olarak ise bu ürünlerin üniversitelerin kuluçka merkezlerinde bir girişime dönüşmesi için Ülkü Ocakları tarafından ilgili başvurular yapılacak.

"Türk Dünyasındaki birlikteliğimize yeni bir kapı aralamış bulunmaktayız"

Blokzincir Akademisi eğitimlerinin başladığını duyuran Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, yapmış olduğumuz teknolojik faaliyetlerle beraber gençlerimizin sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ve geliştiren tarafta olabilmesi için birçok faaliyet ve çalışma yürütmekteyiz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda batının teknolojik üstünlüğünü elde edebilmek için Endüstri 4.0, WEB 3.0, NFT, DFI, Metaverse gibi birçok alanda çalışmalar sürdürüyoruz. Bu teknolojik çalışmalara bir yenisini ekleyerek başlatmış olduğumuz Blokzincir Akademisi ile Türk Dünyasındaki birlikteliğimize yeni bir kapı aralamış bulunmaktayız. Merhum fikir insanı Gaspıralı İsmail Bey’in ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ sözü Türk Dünyasının temellerini oluşturan önemli bir sözdür. O dönemden günümüze dijital ve internet gereçlerinin hayatımıza girmesi ile, biz kökümüzden sapmadan değerlerimizi geliştirebilmek ve bunların üzerine koyabilmek için dijitalde birlik söylemini geliştirdik. Dilde, fikirde, işte ve dijitalde birliktelikle Türk Dünyası’nda önemli çalışmalar yapılacağına inanıyoruz. Blokzincir Akademisi ile çeşitli alanlarda eğitim verdiğimiz gençlerimiz konularında uzmanlaşarak dijitalde birliktelik için büyük bir adım atmış olacaklardır. Bu anlamda Blokzincir Akademisinde eğitim almakta olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

İHA

SHA Editör
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