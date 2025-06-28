Ülkü Ocakları'ndan Orman Yangınlarına Karşı Seferberlik

Yeşil vatan yanarsa sadece ağaçlar değil, geleceğimiz de yanar!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı tüm teşkilatları alarm durumuna geçirdi.

Gönüllü ekiplerle yangın bölgelerine destek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yaz mevsiminde sıkça karşılaşılan orman yangınlarına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Yıldırım, eğitimli gönüllü ekiplerle itfaiye ve devlet birimlerinin yanında koordineli şekilde görev almaya hazır olduklarını vurguladı.

“Her yanan ağaç, kaybedilen bir can, sönmeye yüz tutmuş bir umuttur,” diyen Yıldırım, ormanları korumanın hem emanete sadakat hem de ülkenin geleceğine dair bir görev olduğunu söyledi.

Vatandaşa uyarı: Bir izmarit, bin yıllık ormanı yok edebilir

Açıklamasında vatandaşlara da çağrıda bulunan Yıldırım, ormanlık alanlarda izmarit atılmaması, cam şişe bırakılmaması ve ateş yakılmaması gerektiğini hatırlattı. “Vatanı en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bugün bu görev, ormanlarımızı korumaktır,” dedi.

Gençlik teşkilatları çevre bilinciyle harekete geçiyor

Ülkü Ocakları'nın gençlik yapılanmalarının çevre duyarlılığı konusunda bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vereceğini ifade eden Yıldırım, tüm teşkilatlara alarm durumuna geçme çağrısı yaptı.