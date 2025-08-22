Ülkü Ocakları'ndan yeni adım: Türkofobi İzleme Merkezi kuruluyor

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik önyargı ve adaletsizliklere karşı “Türkofobi İzleme Merkezi”nin kurulacağını açıkladı.

Yıldırım yaptığı açıklamada, Türkofobi İzleme Merkezi’nin çok yakında faaliyetlerine başlayacağını belirterek merkezin hem bir hafıza hem de çözüm adresi olacağını söyledi.

“Türk milleti dünyanın dört yanında büyük bir ailedir”

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Türk milletinin yalnızca Anadolu’da değil, Asya’dan Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanında yaşayan büyük bir aile olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Bugün maalesef farklı ülkelerde Türk kimliğine karşı önyargılar, dışlayıcı tutumlar ve adaletsizlikler artmaktadır. Türkler okullarda, iş hayatında ve gündelik yaşamda haksızlıklara maruz kalmaktadır. Biz bu haksızlıkları yok saymayacağız. İşte bu yüzden Türkofobi İzleme Merkezi’ni hayata geçiriyoruz” dedi.

“Yurt dışındaki Türkler asla yalnız değil”

Yıldırım, özellikle yurt dışında yaşayan gençlere ve ailelerine seslenerek şu mesajı verdi:

“Asla yalnız değilsiniz. Onların karşılaştığı her sorun bizim sorunumuzdur. Onların yaşadığı her haksızlık bizim mücadelemizdir. Çünkü biliyoruz ki Türk’ün gönlü bir attıkça çözümü de bir olacaktır.”

Bahçeli’nin yol göstericiliğine vurgu

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yol göstericiliğine de dikkat çekti:

“Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin yol göstericiliğinde Ülkü Ocakları yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her köşesindeki Türklerin yanında olacaktır. Türkofobi İzleme Merkezi, Türk’ün hakkını savunan bir ses, kimliğini koruyan bir siper ve gençlerimiz için yeni bir ufuktur.”

Yıldırım, merkezin çok yakında faaliyetlerine başlayacağını duyurarak konuşmasını tamamladı.