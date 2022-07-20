Siemens
SON
DAKİKA
Silivri’de kaza 1 ölü 1 yaralı
Ülkü Ocaklarından ücretsiz üniversite 'Tercih Robotu'
Yaz Spor Okulları ışıl ışıl
Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
4.5 yaşındaki Eymen’in katil zanlısı annesi ve sevgilisine verilen cezalar belli oldu
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Ülkü Ocaklarından ücretsiz üniversite 'Tercih Robotu'

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından üniversite sınavına giren öğrencilere tercih döneminde yardımcı olması için Tercih Robotu uygulaması hazırlandı.

Ülkü Ocaklarından ücretsiz üniversite 'Tercih Robotu'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Eğitim faaliyetleriyle sıklıkla gündeme gelen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üniversite sınavına giren öğrencilere tercih döneminde "Tercih Robotu" ile destek olacak. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2022-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilere tercih dönemi için destek amaçlı yapılan Tercih Robotu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından duyuruldu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan "Tercih Robotu" ulkuocaklari.org.tr adresinde öğrencileri bekliyor. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı geçtiğimiz aylarda yükseköğretim sınavlarına hazırlanan öğrenciler için dijital eğitim platformu "BilgiOcakta" üzerinden çevrim içi deneme sınavları yapmıştı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Kaymakam Toğan'dan 15 Temmuz Mesajı
Kaymakam Toğan’dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz Mesajı
Karakaş ve Şahin'den mesaj var
Karakaş ve Şahin’den mesaj var
Bayram tatili için gittikleri kaplıca hayatlarını kararttı
Bayram tatili için gittikleri kaplıca hayatlarını kararttı
15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin