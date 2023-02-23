Ülkücüler deprem yaralarını sarmaya devam ediyor

“Hep birlikte yaralarımızı saracağız” mesajını veren Silivri Ülkü Ocakları “Deprem bölgesine yapacağınız tüm yardımları adresinizden teslim alıp depremzedelerimize ulaştırılıyoruz” açıklamasında bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda “Bölgeyi en son Bozkurlar, Bozkurt yürekliler terk edecek. O da en son ihtiyaç sahibinin tek bir ihtiyacı kalmadığında…” deprem bölgesine intikal eden Ülkü Ocakları, teknik desteğin yanı sıra yardımlaşma zincirinin halkalarını da örmeyi sürdürüyorlar.Silivri kamuoyuna yönelik duyuru yayınlayan Silivri Ülkü Ocakları, adresinden teslim aldıkları yardımları deprem bölgesine ulaştırmaya hazır olduklarını paylaştı. İletişim için 0541 573 69 28 nolu telefonu arayabilirsiniz.