Ultimate Ümraniye ve Bisiklet Yarışı 3. kez start aldı

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Ultimate Ümraniye ve Bisiklet Yarışı, 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Ümraniye Millet Bahçesi’nde Ultimate Ümraniye ve Bisiklet Yarışı saat 09.30’da Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın startı ile başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışa yaklaşık 600 sporcu katıldı.

20 farklı klasman yer alıyor

Bisikletli sporcularla başlayan yarışma, 8 kilometrelik koşu parkuru ve kombine yarışlarıyla devam etti. Sporcular yarışlarda toplam 20 farklı klasmanda mücadele etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bisiklet yarışlarına yüz kişi, koşu yarışında ise 500 kişi koşacak. 09.30’da hep beraber yarışı başlatmış olacağız. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Ümraniye’de spor bir başka. Hiçbir şey yapamıyorsanız sabah gelin millet bahçesinde yürüyün, koşun” dedi.