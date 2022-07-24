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Ultra Trail'in son günü nefes kesti

Nefes kesen çekişmeye sahne olan Uludağ Premium Ultra Trail, ödül töreniyle son buldu.

Ultra Trail'in son günü nefes kesti
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Nefes kesen çekişmeye sahne olan Uludağ Premium Ultra Trail, ödül töreniyle son buldu.

Uludağ’ın zirvesinde 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda mücadele veren sporcularda dereceye girenler ödüllendirildi. 6 kilometrelik parkuru erkeklerde Burak Edis Emiroğlu ve kadınlarda Gülnaz Ayar, 16 kilometrelik parkuru erkeklerde Abdullah Tuğluk kadınlarda Beyza Güzel, 30 kilometrelik parkuru ise erkeklerde Kamil İnak ve kadınlarda Ekaterina Ryazonova birinci olarak tamamladı. 66 kilometrede ise kadınlarda Serpil Budak, 100 kilometrede kadınlarda Elena Polyakova birinci oldu. 100 kilometrelik parkurun erkeklerdeki birincisi Mehmet Demir ve 66 kilometrelik parkurun erkeklerdeki birincisi Pau Capell ödüllerini Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl’dan aldı.

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Pau Capell ile daha önce de yollarının kesiştiğini belirten Ömer Kızıl, Pau Capell’in de Andorra’lı olduğuna ve Frutti Extra Bursaspor takımının Andorra ile oynanan Eurocup Yarı Final maçına değindi. Sporun ve dostluğun öneminin altını çizerek kendisini Bursa gezisine davet etti. Doğa ve hayvanlar için çabalayan bir ekip olan ’Doğa Varsa Hayat Var’ tarafından gerçekleştirilen müzayedede denizden çıkarılmış olan tarihi radyo, müzayedede en çok bağışı veren Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl’ın oldu. Ömer Kızıl, doğa ve hayvanların korunmasına olan duyarlılığını belirtti.

Ödül töreni büyük bir coşkuyla son buldu.

İHA
Editör

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