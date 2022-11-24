Ulu Cami'nin 12 yıllık halıları değişti

Bursa’nın sembollerinde olan 623 yıllık tarihi Ulu Cami’nin halıları Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) katkılarıyla değiştirildi. Eski halıları ise Azerbaycan ve ihtiyacı olan camilere verilecek.

Bursa’nın sembollerinde olan tarihi Ulucami’nin eskiyen halıları 12 sene sonra değiştirildi. Halıları ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) temin etti. Yaklaşık 3 bin metrekare halı, kılınan yatsı namazının ardından değiştirildi. Ulu Cami’nin eski halıları ise Azerbaycan ve ihtiyacı olan camilere verilecek.

Ecdat yadigarı olduğu kadar; gelecek nesillere bırakılacak bir emanet niteliği taşıyan, inanç turizmi açısından önemli konumda bulunan Ulu Cami, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Osmanlı Devleti’nin dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında yaptırılan abidevi eser, erken dönem Osmanlı sanatının en önemli örneği, Türk ve İslam dünyasının da nadide camileri arasında yer alıyor.

Ulu Cami Onarım Donanım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, "Evliya Çelebi’nin tabiri ile Bursa’nın Ayasofya’sı olan Ulucami’deki yeniliklerimize devam ediyoruz. Taban halılarını yenileyerek 2023 yılını karşılamayı düşünüyoruz. Emeği geçen ve bize 3 bin 200 metrekare halıları özel olarak dokuyarak temin eden Ankara Ticaret Odası Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İbrahim Burkay’a teşekkür ediyorum. Türk İslam Alemi adına tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ulu Cami’nin kullanılabilir olan halılarının Azerbaycan’a ve ihtiyacı olan camilere gönderileceğini belirten Şanlı sözlerine şöyle devam etti, "Dilekçe vermek suretiyle Ulu Cami’nin eski halılarını Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla Azerbaycan ve ilçelerimizde imkanı olamayan camilerimize vereceğiz. Müftülüklere dilekçe veren camilerimize ihtiyacı kadar halı verilecek. Ankara Ticaret Odası ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası birlikte yapılan halı ihalesini alan firma gelip burada ölçümlerini yaptı. Bu dokumayı özel olarak Ulu Cami için yaptılar. Renk seçimine bir heyet karar verdi. İnşallah uzun yıllar kullanılır" diye konuştu.