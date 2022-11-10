Ulu önder Atatürk 10 Kasım'da özlem ve minnetle Kartal'da anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 84. yıl dönümünde Kartal’da anıldı.

Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeli önünde gerçekleştirilen anma törenine; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanı Müh. Alb. Dr. Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin yönetimleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anlatan konuşmalarla başladı. Ardından kamu kurumları yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin Atatürk heykeline sunduğu çelenkler ile devam etti.

Saatler 9’u 5 geçe ise Kartal’da adeta hayat durdu. Sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçen binlerce vatandaş yoğun duygu seli altında Ata’yı andı. 7’den 77’ye tüm Türkiye’de olduğu gibi Kartal’da da özlem ve minnetle saygı duruşu gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nden Atatürk sergisi

Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi’nin resim bölümü öğrencileri bu özel gün için Atatürk resimleri çizdi. Kartal Meydanı’ndaki Atatürk heykeli önünde kurulan sergide, resimler ile öğrencilerin zihnindeki Atatürk canlandırıldı. Saygı duruşu esnasında minik Kartallıların ellerinde tuttukları resimler daha sonra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından ziyaret edilerek incelendi.