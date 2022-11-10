Ulu Önder Nilüfer'de özlem ve sevgiyle anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84.yıl dönümünde Nilüfer’de de özlemle anıldı.

Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kalabalık, saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 84 yıl önce sonsuzluğa uğurlanan Atatürk’ün, devrimci ruhu, mücadele azmi, inancı ve cesaretiyle herkese örnek olduğunu vurguladı. Başkan Turgay Erdem, “O, imkansızı başaran inancı ve cesaretiyle, tüm ezilen halkların öncüsü oldu. Gerçekten az zamanda büyük işler başardı. 57 yıllık ömründe bu dünyada eş benzeri görülmemiş izler bıraktı. Bize bıraktığı ışık yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu ışık sadece yolumuzu değil, en çaresiz hissettiğimiz zamanlarda içimizi de ısıtıyor, bize umudu hatırlatıyor. Bizim için Mustafa Kemal, direnmek demek. Tıpkı karlarda açan kardelenler gibi” dedi.

Erdem, “Bizim için Mustafa Kemal, imkansızı yenen bir inanmışlık, olmazı olduran bir mücadele azmi demek. Bizler bugün burada Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet devrimlerine olan inancımızı bir kez daha dile getirerek Atamızı anıyoruz. Ondan aldığımız mücadele azmiyle yolumuza devam ediyoruz. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Atamızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum” diye konuştu.