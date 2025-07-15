Uluabat Gölü'nden defalarca sorti yaptılar...Bursa'da iki ayrı noktada orman yangını

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı İkizce ile Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi’nde çıkan orman yangınlarına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor. İkizce Mahalle Muhtarı Mümün Ereselli, İkizce köyündeki çamlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını ifade ederken, ekiplerin Uluabat Gölü’nden su alarak müdahale ettikleri Gölyazı ile Akçalar arasındaki makilik yangını sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 16.00 sıralarında İkizce ve Akçalar köylerinde yangın çıktı. Karacabey İkizce köyü yakınlarındaki ekili alanda başladığı düşünülen yangına Bursa Büyükşehir ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Çamlığa da sıçradığı ifade edilen yangın bir saatte kontrol altına alındı.

Bu yangın devam ederken merkez Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar ile Gölyazı köyleri arasındaki ormanlık alandan alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterler havadan orman ve itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale ediyorlar.

Yangının Uluabat Gölü’nün hemen yakınlarında olması hava araçlarının işini kolaylaştırdı. Ekiplerin dört koldan çalışması sürdürülüyor.