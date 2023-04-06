Ulucami'de 'Fetih' duası

Bursa’nın fethinin 697’inci yıl dönümü dolayısıyla Ulucami’de sabah namazı sonrası fetih duası yapıldı.

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 18’incisini düzenlediği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri, Ulucami’de yapılan fetih duasıyla başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in de katıldığı programda, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Asırlar boyunca 3 kıtada hüküm süren ve beylikten cihan devletine uzanan yolculuğun mimarı Osman Gazi’yi dualarla yâd ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmanlı’nın ilk payitahtı olan Bursa’da kurucu padişahımızın adını taşıyan belediye olarak, 18 yıldır anma etkinlikleri düzenliyoruz. Bu yılki etkinliklerimiz de Ulucami’de yapılan fetih duasıyla başladı. Bu güzel ve bereketli toprakları fethederek bizlere miras bırakan tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.