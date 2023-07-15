Ulucami, İslami İlimler ve Kur'an Eğitim Merkezi'nin temelleri atıldı

Bursa Ulucami Derneği tarafından hayırsever vatandaşların desteğiyle yaptırılan Ulucami, İslami İlimler ve Kur’an Eğitim Merkezi’nin temeli atıldı. Ana bina ve tatbikat camisiyle 4 bin 58 metrekarelik alanda inşaatına başlanan eğitim merkezi, 120 yatak kapasiteli, 200 kişilik yemekhane, bin 55 metrekare kapalı sosyal alan, 5 adet idari büro 10 sınıf, 300 metrekare konferans salonu ve daha birçok birimiyle geniş bir eğitim külliyesine haline gelecek.

Ulucami Bakım Onarım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı’nın açış konuşması yaptığı temel atma törenine Bursa İl Müftü Vekili Faruk Güneş, Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun, yüksek inşaat mühendisi Mustafa Gökbulut, yüklenici firma Poyraz İnşaat yöneticileri ve işçiler katıldı. İl Müftü Vekili Faruk Güneş yaptığı konuşmada, hayırlı nesiller yetişmesine vesile olacak böylesi önemli müesseselerin değerini vurgulayarak yapımında emeği olan başta hayırsever vatandaşlar olmak üzere Ulucami derneği ve üyelerine teşekkür etti. Yüksek inşaat mühendisi Mustafa Gökbulut ise konuşmasında ana bina ve tatbikat camisiyle ilgili teknik teferruatlar hakkında bilgiler verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Ulucami, İslami İlimler ve Kur’an Eğitim Merkezi’nin dualarla temeli atıldı.