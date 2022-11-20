Uludağ'a çıkacaklar dikkat

Bursa'da şiddetli rüzgar 3 gündür etkisini göstermeye devam ederken, Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara yine uyarı geldi.

Uludağ'a çıkacaklar dikkat
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Bursa’da şiddetli rüzgar 3 gündür etkisini göstermeye devam ederken, Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara yine uyarı geldi.

Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildiğini açıkladı. Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.