Uludağ'a çıkacaklar dikkat
Bursa'da şiddetli rüzgar 4. gününde de etkisini göstermeye devam ederken, Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.
Bursa’da şiddetli rüzgar 4. gününde de etkisini göstermeye devam ederken, Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.
Bursa Teleferik AŞ. çalışmalara şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildiğini açıkladı. Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.