Uludağ'a çıkacaklar dikkat
Bursa'da şiddetli rüzgar günlerdir etkisini göstermeye devam ederken, bir uyarı da Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara geldi.
Bursa’da şiddetli rüzgar günlerdir etkisini göstermeye devam ederken, bir uyarı da Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara geldi.
Bursa Teleferik AŞ. çalışmalara şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildiğini açıkladı. Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.