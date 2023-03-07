Uludağ'a çıkacaklar dikkat

Bursa'da teleferik seferleri, şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi.

Uludağ'a çıkacaklar dikkat
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da teleferik seferleri, şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi.

Bursa’nın yüksek kesimlerini etkisi altına alan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine hava muhalefeti sebebiyle ara verildi.

Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tüm gün kapalı olacaktır" denildi.