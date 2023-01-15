Uludağ'a gelen turistlerin 1863 metre yükseklikte spa ve havuz keyfi

Uludağ’a kar yağışıyla birlikte gelmeye başlayan turistler, 1863 metre yükseklikte Uludağ zirve manzaralı sıcak havuzda yüzerken günün yorgunluğu da masaj yaparak atıyor.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, geç gelen ve yoğun şekilde yağan karın ardından yerli ve yabancı turistler akın etti. Dünyanın pek çok ülkesinden kış tatili için gelen turistler, kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra farklı faaliyetlere katılıyor. 1863 metre yükseklikte bulunan ikinci oteller bölgesindeki Monte Baia Hotel’de Uludağ manzaralı havuz turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Havuzda sıkılan turistler ise masaj yaparak günün yorgunluğunu atıyor. Uludağ’da ise kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken kar yağışının devam edeceği öğrenildi.