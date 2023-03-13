Uludağ'a kar Bursa'ya yağmur yağışı sevindirdi

Son yılların en kurak kışını yaşayan Bursa’da, hafta sonu etkili olan yağmur ve kar yağışı Bursalıları sevindirdi. Uludağ’da kar kalınlığı 68 santimetreye ulaşırken, barajların rezervi çok az da olsa arttı

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 68 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek sıfır derece beklendiği Uludağ’da, kar yağışının aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Yağışlar aynı zamanda Bursa’nın içme suyunu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyelerini arttırdı. Tasarruf uyarılarının ardından etkili olan yağışlarla birlikte Doğancı Barajı’nda su seviyesi yüzde 35, Nilüfer’de ise yüzde 5’e yükselirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.