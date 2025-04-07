Uludağ'a nisan ayında kar yağdı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Bursa'da, Uludağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Uludağ'a nisan ayında kar yağdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Bursa’da, Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Bursa’da etkisini gösterdi. Nisan ayında gelen bu sürpriz kar yağışı, özellikle Uludağ’ın zirvesinde etkili oldu. Her yerin beyaza büründüğü Uludağ’da hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, hissedilen ise eksi 6 derece olarak açıklandı.

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Kar kalınlığı meteoroloji tarafından 1 santimetre olarak ifade edildi.