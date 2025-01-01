Uludağ'da 2025'e böyle girdiler

Yerli ve yabancı turistler yılbaşını kutlamak için, Türkiye’nin en önemli doğa ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ’a akın etti.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da geçtiğimiz sezon kar yağışı olmaması sebebiyle yeni yıla buruk girdi. Bu yıl erken kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı sezon açılmadan 60 santimetreye ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Uludağ’da 2025’in gelişi büyük bir coşkuyla kutlandı. 5 bin yatak kapasitesine sahip oteller bölgesinde yılbaşı gecesi doluluk oranı yüzde 90’lara ulaştı. Yeni yıla dakikalar kala pistlere inen turistler -3 derece hava sıcaklığına aldırış etmeden sevdikleri ile havai fişek gösterilerini izledi. Geçtiğimiz sezonlarda yeni yılı buruk karşılayan Uludağ’da bu yıl yaşanan kalabalık yüzleri güldürdü.