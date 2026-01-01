Uludağ'da 2026'ya coşkulu merhaba: Gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

Bursa’nın gözde kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yılbaşı coşkusu zirve yaptı. Binlerce vatandaş, eğlence merkezlerinde düzenlenen organizasyonlarla sevdikleriyle birlikte 2026 yılına "merhaba" dedi.

Yeni yıl gecesinde Uludağ’daki otel ve eğlence merkezleri tamamen dolarken, yerli ve yabancı turistler müzik ve eğlence dolu anlar yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kutlamalarda DJ performansları ve sahne şovları büyük ilgi gördü.

Saatler 00.00’ı gösterdiğinde ise Uludağ semaları havai fişek gösterileriyle aydınlandı. Rengarenk görüntüler oluşturan gösteri, vatandaşlara görsel bir şölen sundu. O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.