Uludağ'da 80 yıllık oteller tehlike saçıyor

Bolu Kartalkaya’da yaşanan facianın ardından gözler Bursa Uludağ’a çevrildi. 1945 yılından kalan eski otellerin Uludağ Dönüşüm Projesi çerçevesinde yıkılıp yeniden yapılmaları gerekirken, siyasi boşluktan faydalanıp 50 yıllık süre uzattıkları ortaya çıktı. Milli Parklar döneminde kaçak kat çıktıkları gerekçesiyle davaları devam eden bazı otellerinde tepeden yıkım yapmaları gerekirken restoran, kayak odası ve kafe kısımlarında oynamalar yapıp yeterli metrekare azaltımına gittik diyerek kaçak katlarda hizmet verdikleri iddia edildi.

Öte yandan, tüm yetkinin Alan Başkanlığına devredildiği Uludağ’da olabilecek bir afet durumunda canlar, Milli Parklar döneminde yapılan alanda görevli Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 ekip, AFAD, JAK, UMKE, 112 Sağlık Personeli ile Karayolları ekiplerine emanet.

Tüm Türkiye’de bir günlük Milli yas ilan edilen ve kara sömestr olarak kayıtlara geçen 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan son yüzyılın belki de en büyük yangın faciasının yaşandığı Bolu Karkalkaya’daki Grand Kartal Otel, bir yandan Uludağ’daki otellerin sorgulanmasına bir yandan da tedbirlerin arttırılmasına ön ayak oldu. Uzun yıllardır yaşanan yetki karmaşası yüzünden sahip olduğu potansiyeli yeterince gün yüzüne çıkaramayan Uludağ’da 5 bin yatak kapasiteli 35 konaklama merkezi bulunuyor. Bu konaklama merkezleri her yıl 1 milyon 700 bin misafiri konuk ediyor. Bu yoğunlukla Türkiye’nin kış turizminde en büyük merkezi durumundaki Uludağ’da peki oteller ne durumda. Kartalkaya’da yaşanan felaketin ardından sorgulanan Uludağ otellerinin genelinin 80 yıllık eski yapılar olduğu ortaya çıktı.

Uludağ Dönüşüm Projesi rafa kalktı, yıkılması gereken oteller 50 yıllık süre kazandı

1945’li yıllardan kalma 80 yıllık otellerin yıkılması için o günkü Orman Bakanı Veysel Eroğlu döneminde Uludağ Dönüşüm Projesi kapsamında Birinci Bölgedeki tüm otellerin yıkılıp yerine yenilerinin inşa edilmesine karar verildi. 1. Bölgede o zamanki ismiyle Aydın Otel yıkılıp yerine Trend otel yapıldı. Kabine değişikliğine bağlı bakanlıklarında değişmesiyle oluşan boşluktan faydalanan otel işletmecileri yıkım için sürenin uzatılmasını talep etti. Yıkım için tanımlanan sürenin sonuncu günü bir çok otele 50 yıllık ek süre verildi. Böylelikle 1. Bölgedeki tüm oteller süre uzatımı aldı. 2009’a kadar tüm otellerin yıkılıp yenilerinin yapılmaları gerekiyordu ancak bakan değişince proje rafa kalktı. Milli Parklar döneminde kaçak kat yaptıkları için bir çoğu mahkemelik olan 1. Bölge otellerinden hiç biri mahkeme kararı gereği tepeden yani en üst katlardan yapmaları gereken yıkımları gerçekleştirmedi. Genellikle kafeterya, restoran, kayak odası ve bar gibi alanlarında düzenlemeler yaptıran oteller gerekli metrekarelerde küçültme yaptıklarını bahane ederek otellerini dönüştürmedi. Bir süre sonrada yetki Alan Başkanlığına geçti ve Uludağ ile ilgili tüm süreç alan başkanlığına devredildi. Otellerin dönüşümü ile ilgili yapılan tasarım projeleri de askıya alındı.

Ayrıca geçen yıl yayınlanan genelgeyle, 2007’den önce itfaiye raporu belgesi alan otellerin yeniden rapor almaları istendi. Uludağ’daki tüm oteller gidip bu belgeyi aldı. Bursa şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan birinci bölgedeki oteller Kartalkaya’daki otellerle aynı uzaklığa sahip olsa da, Uludağ tedbir açısından daha avantajlı, Uludağ’da yaz kış görev yapan bir itfaiye ekibi var, aynı zamanda özellikle turizmin yoğun olduğu dönemlerde sürekli olarak 1 UMKE sağlık ekibi ve 1 AFAD ekibi de görev yapıyor. Aynı zamanda yaz kış görev yapan JAK ekibi de mevcut. Elbette bu denli büyük bir olay göz önünde bulundurulduğunda Uludağ’daki otellerin biraraya gelerek sezonluk bir yangın müdahale ekibi kiralayabilirler. Bu sayede müdahale kapasitesi daha da genişlemiş olur. Müdahale araçları dış firmalardan kiralanabiliyor. Ayrıca sezonluk itfaiye hizmeti veren firmalar da mevcut. Uludağ Otelcileri Birliği tarafından bu kiralama kolaylıkla yapılabilir.