Uludağ'da aç kalan ayılar çöplere dadandı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da aç kalan ayı ailesi, çöp konteynerlerini karıştırarak yiyecek aradı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da aç kalan ayı ailesi, çöp konteynerlerini karıştırarak yiyecek aradı.
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da, aç kalan bir ayı ailesi ormandan Sarıalan bölgesine indi. Yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayılar, günübirlikçilerin bıraktığı çöplerin bulunduğu çöp konteynerlerini karıştırdı. Bölgede bulunan bir vatandaş, aç kalan ayı ailesinin yiyecek arama anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.