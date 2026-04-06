Uludağ'da ayı ailesi kamerada...Ani hareket paniğe neden oldu

Uludağ’da yiyecek arayan ayı ailesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıt sırasında ayının ani refleksi kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Uludağ Sarıalan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek aramak için yerleşim alanına yakın bir noktaya indi. Bu sırada bölgede bulunan bir aile, ayı ailesini fark ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

Görüntü alma esnasında ayılardan birinin aniden hareketlenerek refleks göstermesi üzerine aile panik yaşadı. Kısa süreli korku yaşayan aile, daha sonra bölgeden uzaklaştı.