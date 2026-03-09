Uludağ'da çığ arama kurtarma tatbikatı gerçekleşti

AFAD Bursa İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Çığ Hazırlık ve Müdahale Ekibi Kararı kapsamında planlanan çığ arama kurtarma tatbikatı Uludağ’da başarıyla icra edildi.

Tatbikata, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Çığ olaylarına müdahalede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflenirken, senaryo gereği oluşturulan çığ altında kalan afetzedelerin yerinin tespiti, sinyal arama, hassas sondalama, kontrollü kazı, medikal müdahale ve güvenli tahliye aşamaları sahada uygulandı. Tatbikat süresince ekiplerin müşterek çalışma kabiliyeti, hızlı intikal kapasitesi ve olay yeri yönetim becerileri test edilmiştir.

Tatbikata toplam 31 arama kurtarma ekibinden 150 personel katılım sağlarken, AFAD Bursa, Hayrat AKE, İHAKUT, Gürsu Belediyesi AKE, Telekom AKE, UEDAŞ AKE, BURULAŞ AKE, ÇAK, UMKE, BUSKİ AKE, KUMDAK, Gençlik ve Spor Arama Kurtarma, Osmangazi Belediyesi OSAK Ekibi, AKUT Bursa, Nilüfer Belediyesi AKE, ANASAR, Bursa İtfaiyesi, NAK, TAK, İNDAK, BAM, Coşkunöz CAK, MAG-AME, BAKUT, ANDA, Yıldırım AKE, Karayolları AKE, MEB AKUB ve İBAG ekipleri hazır bulundu.

Tatbikat, İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan koordinasyonunda ve AFAD Bursa Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ersoy’un olay yeri yönetiminde başarıyla tamamlandı. Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, afetlere karşı hazırlık çalışmaları planlı, koordineli ve çok paydaşlı bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyor.