Uludağ'da doğaçlama tiyatro rüzgârı

Türkiye’nin doğaçlama tiyatro denince akla ilk gelen gruplarından Mahşer-i Cümbüş, Uludağ’da sahne aldı ve izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Swissôtel Uludağ, Ekim ayı boyunca sanat ve eğlenceyi bir araya getiren etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Sonbaharın renkleri ve Uludağ’ın büyüleyici atmosferi eşliğinde düzenlenen etkinlikte, Mahşer-i Cümbüş’ün sahne performansı izleyicileri adeta kahkaha krizine soktu.

Grup üyeleri, seyircilerden gelen yönlendirmelerle şekillenen doğaçlama skeçleriyle hem interaktif hem de sürprizlerle dolu bir gösteri sundu. Gecenin en dikkat çeken anları arasında izleyicilerin sahneye dahil olduğu bölümler ve anlık espriler yer aldı.

Swissôtel yetkilileri, bu tür kültürel etkinliklerle Uludağ’ın sadece bir doğa ve kayak destinasyonu değil, aynı zamanda bir sanat merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.