Uludağ'da gerçeğini aratmayan tatbikat

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da pistlerde bulunan telesiyejlerde tatbikat gerçekleştirildi.

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ’da sezon öncesi Bursa AFAD ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği eğitimin ardından tatbikat yapıldı. AKUT, BAKUT, İHH, Yıldırım ve Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin de katıldığı nefes kesen tatbikatta senaryo gereği, Uludağ’ın vazgeçilmez keyiflerinden birisi olan ve günde binlerce tatilcinin kullandığı telesiyejde kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Kurtarma Timleri, yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan kişiler, gerçeği aratmayan bir operasyon ile kurtardı.