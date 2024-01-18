Uludağ'da göz gözü görmüyor

Uludağ’ın zirvesinde etkili olan sis sebebiyle, göz gözü görmüyor. Yoğun sis sebebiyle meydana gelebilecek kazalara karşı, jandarma kayak pistlerini kapattı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da aniden bastıran sis, tatil için gelenlerin canını sıktı. 45 santimetreyi bulan kar kalınlığını fırsat bilen vatandaşlar zirveye akın etse de, 1 metreye kadar görüş mesafesini düşüren sis sebebiyle kaymanın tadını çıkarmadı. Jandarma ekipleri, sis sebebiyle oluşabilecek kazalara karşı, pistleri kapattı. Kar motoru ile tatilcileri uyaran jandarma, yollarda da geniş güvenlik önlemi aldı.

Milli Parklardan itibaren etkili olan sis, sürücüleri de olumsuz etkiledi. Zirveye çıkmak veya inmeye çalışanlar, yoğun trafik oluşturdu.