Uludağ'da gündüz kayak gece ateş başında sohbet keyfi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da tatilciler gündüz kayak gece ise eksi 10 derecede karların üzerinde yaktıkları ateşlerde mangal yapıp saatler süren sohbetler yapıyor. Zirvede kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Uludağ’a akın eden yerli ve yabancı turistler zirvenin keyfinin gündüz ve gece çıkartıyor. Gündüz pistlerde kayak yapan tatilciler gece ise eksi 10 dereceyi bulan soğukta karların üzerinde ateş yakarak hem mangal yapıyor hem de saatler süren keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. Bu şekilde karın keyfini çıkartan tatilciler unutulmayacak keyifli zaman geçiriyor. Soğuk havaya rağmen ateşin başından ayrılmayarak Uludağ’ın karın keyfini en güzel şekilde çıkartıyor.

Uludağ’ın en güzel zamanları olduğunu ifade eden tatilciler, "Burada gündüz pistlerde kayak yapıyoruz. Gece ise karların üzerinde yaktığımız ateşlerle hem mangal yapıp hem de ateşin başında keyifli sohbetler gerçekleştiriyoruz. Burada gece hava sıcaklığı eksi 10 derecenin üzerinde sohbetler ve yaktığımız ateşle ısınıyoruz" dedi.

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre Uludağ’da dün gece en düşük sıcaklık eksi 12 derece olarak ölçüldü. Sabah güneşli bir havaya uyanan tatilciler gündüz de 5 derecede dağın tadını çıkarıyor.

Öte yandan bugün hem Bursa’da hem de Uludağ’da kar yağışı beklemezken; yarın karla karışık yağmurlu, hafta sonu ve pazartesi günü havanın kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bursa’da önümüzdeki pazartesi günü hava sıcaklığının Bursa merkezinde 0 dereceye düşeceği tahmin edilirken, Uludağ’da ise Cuma gününden itibaren hafta sonu ve pazartesi günü kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Uludağ’da en son ölçülen kar kalınlığının ise 65 santimetre olduğu açıklandı.