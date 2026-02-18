Uludağ'da kar bereketi hem turizmi hem barajları sevindirdi

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar yağışı hız kesmeden devam ederken, kar kalınlığı 145 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bursa’daki barajların doluluk oranı da yüzde 50’yi geçti.

Uludağ, yoğun kar yağışı ve elverişli hava şartlarıyla sezonun en hareketli günlerini yaşıyor. Oteller bölgesinde doluluk oranları artarken, yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard başta olmak üzere çeşitli kış aktivitelerinin keyfini çıkarıyor. Pistlerde gün boyu yoğunluk yaşanırken, teleferik ve telesiyej hatlarında da uzun kuyruklar oluştu.

Uludağ’a yağan kar, Bursa’daki barajlara da olumlu yansıdı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı yüzde 50,83 olarak ölçüldü. Yetkililer, devam eden kar yağışının su kaynaklarına katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Uludağ, bol karı ve eşsiz manzarasıyla kış turizmi tutkunlarını beyaz örtüyle kaplı doğasında ağırlamaya devam ediyor.