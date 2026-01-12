Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı, pistler doldu taştı

Türkiye’nin kış turizmi açısından önemli merkezlerinden Uludağ’da soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede hava sıcaklığı-7 dereceye kadar düşerken, kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı. Kayak pistlerinde hafta içine rağmen yoğunluk yaşandı.

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da turistler zirveye akın etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, beyaza bürünen Uludağ manzarasına hayran kaldı. Şehir merkezinden günübirlik olarak gelen ziyaretçiler de karın keyfini çıkardı. Yoğun ilgi nedeniyle kayak pistlerinde hareketlilik yaşanırken, tesislerde doluluk oranları arttı. Hava sıcaklığı -7 derecelerde seyrederken kar kalınlığı ise 76 santimetre olarak ölçüldü. Ekipler kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Jandarma ekipleri ise zirveye çıkacak vatandaşların kar lastiği ve zincir takmaları için uyarıda bulundu.

Manisa’dan gelip karın keyfini çıkaran Ferdi İmli, "Manisa’dan geldim çok sevdim burasını. Otelde kaldık, daha önce Ispartaya gitmiştim buraya ilk defa geliyorum. Herkese tavsiye ederim çıkın çıkın gelin" İfadelerinde bulundu.

İstanbul’dan arkadaş grubu ile birlikte karın keyfini çıkarmaya gelen Esila Usta ise duygularını, "Gayet güzel geçti bu sezon çok güzel fazla kar yağışı var bu günde pazartesi günü olduğu için genel anlamda daha boş pistler daha rahat, daha güzel. İkinci defa geliyoruz gayet güzel, çok beğendik" şeklinde dile getirdi.