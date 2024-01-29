Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı
Türkiye'nin önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetre ulaştı.
Türkiye’nin önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 76 santimetre ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ Oteller Bölgesinde kar kalınlığı, son yağışların ardından 76 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.