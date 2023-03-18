Uludağ'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji verilerine göre, dün etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 15 santimetre artarak 80 santimetreye yükseldi.

Hafta sonunda da kar yağışının beklendiği Uludağ’da hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1, en düşük sıfırın altında 2 derece olacağı tahmin ediliyor.