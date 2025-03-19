Uludağ'da kar kalınlığı yeniden 60 santimetreye yükseldi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye kadar düşerken, 2 gündür yaşanan soğuk havanın etkili olmasıyla kar yağışı yaşandı. Zirvedeki kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da kar kalınlığı yeniden 60 santimetreye yükseldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreye kadar düşerken, 2 gündür yaşanan soğuk havanın etkili olmasıyla kar yağışı yaşandı. Zirvedeki kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2 gündür etkisini gösteren soğuk hava, Uludağ’a yaradı. Yazdan kalma havayla birlikte 50 santimetreye kadar düşen kar kalınlığı, dün gece yaşanan kar yağışının ardından zirvede 60 santimetreye kadar yükseldi.

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Hava sıcaklığının en düşük eksi 7, en yüksek eksi 5 derece olması beklenen Uludağ’da, son tahminlere göre yarın da karla karışık yağmur bekleniyor.