Uludağ'da kar sevinci

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ’da, beklenen kar yağışı dün gece itibarıyla başladı. Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, vatandaşlar da zirveye akın etti.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da dün gece başlayan kar yağışı gün itibarıyla şiddetini artırarak devam etti. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığının eski 12 derece olarak ölçüldüğü Oteller Bölgesi’nde kar kalınlığı 52 santimetreyi geçti. Kar yağması otelcilerin yüzünü güldürürken, rezervasyon için arayanların çoğaldığı öğrenildi.

Kasım ayının 16’sında mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte aralıklarla devam eden yağış, dün gece etkisini iyice gösterdi. Kar küreme ve iş makineleri yol kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Uludağ yolunda, kar lastiği veya zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Gece hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düştüğü gün içerisinde de sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar yükseldiği Uludağ’da, tipi şeklinde yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının kısa sürede 1 metreyi geçmesi bekleniyor.

Uludağ’ın karla kaplandığını öğrenen vatandaşlar ise sezonun ilk kar yağışının tadını çıkardı. Kimi kar topu oynadı, kimi ise bol bol sosyal medyası için fotoğraf çekildi.