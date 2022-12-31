Uludağ'da kar yok sanat var

2023 yılına Uludağ karsız girerken, otellerdeki etkinlik ve konserlere büyük ilgi var. Uludağ’da yılbaşı programında bir otelde sahne alacak ünlü sanatçı Sinan Güleryüz’e, ünlü oyuncu olan eşi Özge Özder eşlik edecek. Ayrıca misafirler yeni yıla açık havada otellerin düzenlediği dj etkinlikleri ile girecek.

Bursa Uludağ’da bu kış kar yağmadığı için pistler boş kaldı. Fakat otellerde yapılan yılbaşı programlarına yoğun ilgi var. Uludağ Monte Baia Otelde misafirler yeni yıla sahne alan ünlü sanatçı Sinan Güleryüz ile girecek. Ayrıca yakışıklı sanatçıya eşi ünlü oyuncu Özge Özder eşlik edecek.

Yeni yılı Uludağ’da çocuklarından uzakta geçirecek olan Sinan Güleryüz ve eşi Özge Özder İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Bu yılın herkes için huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yıl olması için dileklerde bulunan Özge Özder, ‘’Biz eşimle bir kış tatilinde tanıştık. Bizim kış mevsimi çok anlamlı ve güzel geçiyor. Sinan ile tanışarak duygusal bağ kurduğumuz ilk nokta Erzurum Palandöken dağıydı. Şimdi evladımız var çocuğumuz var, fakat eşim kış sezonlarında otellerde sahne yapıyor. Bende ona seve seve eşlik ediyorum. Benim için kar tatili, kış otelleri Sinan demek. Bu yılbaşına da onun sesiyle birlikte gireceğiz. O yüzden çok mutluyum. Sadece çocuğumuzda yanımızda olabilseydi. Çünkü burası kalabalık olduğu için ve hastalıklar devam ettiği için tedbir amaçlı onu getirmedik’ ’dedi.

Yeni projeleriyle ilgili konuşan Özder, ‘’Hali hazırda zaten oynadığım bir dizi var şuan. Onun dışında tiyatro devam ediyor. Ayrıca eşimle birlikte müzik yapıyoruz şarkı söylüyoruz. Şubat ayına doğru yeni bir düet yapma gibi bir planımız var. 14 Şubat tarihinde bir sürprizimiz olacak. İnsanlar bizi canlı görecekler. Son olarak yazdığımın çocuk kitabının ikincisi çıkıyor. Yeni baskıya giriyor. Bu kadar proje gayet yeterli. Çocuğuma da kendim bakıyorum zaten’’ diyerek sözlerine son verdi.

Uludağ Baia Otel’de birbirinden güzel şarkılarıyla sahne alacak olan Sinan Güleryüz ise eşiyle beraber yeni yıla girmenin mutluluğunu gizleyemezken, ‘’ Yaz aylarında da çalıştığımız bir otelde sahne alıyorum. Burası zaten evimiz gibi. En başta Erdem Başarır’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunu bize hissettirdiği için. Bu akşam zımba gibi bir sahne bizi bekliyor. Çok hareketli ve kıpır kıpır. 2023 yılını en keyifli ve en güzel şekilde karşılamayı bekliyoruz. Bu sene karsız bir Uludağ görmek tamamen insanoğlunun gerçeğidir. Çünkü insanoğlu doğaya hiç güzel davranmıyor. Doğada bunun cevabını bize bu şekilde veriyor’’ dedi.

Ayrıca SMA hastası Masal bebek içinde bir organizasyon düzenlediklerini belirten Güleryüz, ‘’ 20 Ocak 2023 tarihinde Akatlar Kültür Merkezinde gelirinin yüzde yüzünü vereceğimiz ilk SMA konserimi vereceğim. Buradan da sizin vesilenizle herkese bunu söylemek isterim. Bizde elimizden geldiği kadarıyla müzikle destek olacağız. ‘’ diyerek sözlerine son verdi.

Yeni yılda yeniden güzel projelerle ve yazında Uludağ’da buranın güzelliklerini devam ettirmeyi planlıklarını belirten Baia Uludağ Otel Müdürü Erdem Başarır yeni yılda herkese, sevgi, mutluluk ve başarı diledi.

Ayrıca yeni yıla karsız giren Uludağ’da ilk karın 10 Ocak’ta yağması beklenirken, Otellerin yeni sezona sömestre tatili ile birlikte karlar altında gireceği öğrenildi.