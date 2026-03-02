Uludağ'da karlara 'savaşa hayır' yazdılar

Sınır Tanımayan Dağcılar Spor Kulübü, yaşanan savaşlara dikkat çekmek için Uludağ’da anlamlı bir harekete imza attı.

Sınır Tanımayan Dağcılar Spor Kulübü, Uludağ’ın Dolubaba mevkiinden başlayarak Karabelen "Milli Park girişi" hattı üzerinden Süleymaniye bölgesine uzanan orta zorlukta 11 kilometrelik kış yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlik, hem sportif yönü hem de toplumsal duyarlılık mesajlarıyla dikkat çekti. Kulüp üyeleri ve çok sayıda doğasever, güneşli ve açık havada gerçekleştirilen yürüyüşte 30-40 santimetreyi bulan kar kalınlığına rağmen parkuru disiplinli bir şekilde tamamladı.

Başkan Ali Yavuz Kaya, yürüyüş sonrası yaptığı değerlendirmede, doğa sporlarının sadece fiziksel bir aktivite olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dağcılık sabrı, disiplini ve kardeşliği öğretir. Bizler zirveye ve doğada yürürken aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuzu da hatırlıyoruz. Dağcıların toplumsal işleyişimizdeki önemi ve dayanışma duygusu var" dedi.

Kulüp üyeleri ve katılımcılar, dünyada yaşanan savaş ve çatışmalara dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir mesaj verdi. Beyaz kar örtüsü üzerine büyük harflerle ’Savaşa hayır’ yazan doğaseverler, sporun barışçıl ve birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.