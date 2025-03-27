Uludağ'da Kervansaray Otel'de yangın

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Uludağ'da Kervansaray Otel'de yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’de yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel’de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak İHA muhabirine konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

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