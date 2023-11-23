Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar yemek aramaya çıktı

Uludağ’da kış uykusuna yatmakta geç kalan ayılar, oteller bölgesine kadar inerek yiyecek aradı. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu. Uludağ’da bulunan ayılardan bazıları, kış uykusuna yatmayı unuttu. Gece saatlerinde yiyecek aramak için oteller bölgesine kadar inen ayıları, bir vatandaş fark etti. Uzun süre yiyecek arayan ayıları gören vatandaş, o anları anbean cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Yiyecek bulamayan ayılar, daha sonra gözden kayboldu.