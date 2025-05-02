Uludağ'da mayısta kar sürprizi

Kış turizmi destinasyonlarından Uludağ'a mayısta yağan kar pistlerin bir kısmını beyaza bürüdü.

Uludağ'da mayısta kar sürprizi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kış turizmi destinasyonlarından Uludağ’a mayısta yağan kar pistlerin bir kısmını beyaza bürüdü.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, mayıs ayında beklenmedik bir manzaraya sahne oldu. Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle sabah saatlerinde yağan kar zirveyi beyaz örtüyle kapladı. Baharın ortasında yağan kar görenleri şaşırttı. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının eksi 1 ila 8 arasında olması, ayrıca gece saatlerine kadar yağışın sürmesi bekleniyor.

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